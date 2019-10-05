الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم هدد عقب اجتماع مجلس النقابة بأنّه "إذا لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء السبت، تكون الحكومة أمام إضراب جديد يبدأ الأحد المقبل".

واعتبر نديم أنّ "هناك فرصة أمام الحكومة، الكرة في ملعبها والتصعيد ليس في صالح أحد"، مؤكداً أن "النقابة ليست من عشاق الإضرابات وإنّما للمعلمين حقوقا لم يحصلوا عليها بعد".

يذكر أنّ المحكمة الإدارية العليا في الأردن، قضت بتعليق إضراب النقابة، وهو القرار الذي رضخت له الأخيرة، بانتظار احتمال الدخول في إضراب جديد يوم الأحد المقبل في حال لم تسفر المفاوضات المزمع إجراؤها بين الحكومة والنقابة يوميّ الجمعة والسبت أيّ جديد.