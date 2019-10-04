نشر الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، رسائل نصية تظهر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى كييف، قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا كان يرغب بتلقي دعوة لزيارة واشنطن.

وتظهر الرسائل التي نشرها النواب الديمقراطيون، الخميس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، كتب لأندري يرماك، كبير معاوني زيلينسكي، متعهدا بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد مقابل التحقيق، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكتب فولكر في رسالة بتاريخ 25 يوليو: "وصلني من البيت الأبيض، إذا أقنع الرئيس زيلينسكي ترامب بأنه سيحقق ليعرف حيثيات ما حصل في 2016، سنحدد تاريخا لزيارة إلى واشنطن. حظ سعيد".

واتهم ترامب بالضغط على زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدت إلى فتح تحقيق يهدف عزل الرئيس الأميركي.

وقبل أيام من مكالمة الرئيسين، كتب فولكر في رسالة نصية إلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، أنه من المهم للغاية بالنسبة لزيلينسكي "أن يقول إنه سيساعد في التحقيق".

وجاء نشر الرسالة النصية في ذات اليوم الذي تحدث فيه فولكر لأكثر من 8 ساعات مع محامين من مجلس النواب، في مقابلة ركزت على دوره في الجهود المفترضة التي بذلها ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني لالتماس التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية المقبلة.

وأبلغ شخص لم يكشف من هويته سوى أنه عنصر في الاستخبارات الأميركية عن المخاوف المرتبطة بالاتصال الذي جرى بين ترامب وزيلينسكي، ما تسبب بفتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس.

وأفاد رؤساء اللجان الثلاث التابعة لمجلس النواب الذين وصلتهم شهادة فولكر في بيان مشترك أن "الانخراط في هذه الانتهاكات الصادمة بشكل واضح لا يغفر للرئيس ترامب أخطاؤه أو مخالفاته الجسيمة للدستور".

والجمعة، أعلن النائب العام الأوكراني، أن مكتبه يراجع عددا من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز "بوريسما" التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

واستعرت الحرب الكلامية بين الرئيس ترامب وبايدن، وذلك عقب تزايد محاولات الديمقراطيين إلى عزله، فقد تعهد جو بايدن، المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بعدم الانسحاب من السباق الرئاسي، بل وبإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري ترامب في الانتخابات المقبلة.