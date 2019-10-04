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|رقم الخبر: 265317
|تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019
|الوقت: 17:15
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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وثائق تظهر ارتباط عناصر التحالف السعودي بداعش الارهابي
نشر الإعلام الحربي اليمني وثائق تظهر ارتباط عناصر من "لواء الفتح" الذي يقاتل تحت اشراف ورعاية التحالف السعودي بتنظيم داعش الارهابي.
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