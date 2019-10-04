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رقم الخبر: 265317 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: الوسائط المتعددة  
وثائق تظهر ارتباط عناصر التحالف السعودي بداعش الارهابي

وثائق تظهر ارتباط عناصر التحالف السعودي بداعش الارهابي

نشر الإعلام الحربي اليمني وثائق تظهر ارتباط عناصر من "لواء الفتح" الذي يقاتل تحت اشراف ورعاية التحالف السعودي بتنظيم داعش الارهابي.
وثائق تظهر ارتباط عناصر التحالف السعودي بداعش الارهابي
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