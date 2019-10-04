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رقم الخبر: 265316 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: الوسائط المتعددة  
القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لآلاف الأسرى من عناصر التحالف السعودي سقطوا في عملية "نصر من الله"

القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لآلاف الأسرى من عناصر التحالف السعودي سقطوا في عملية "نصر من الله"

عرضت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد مشاهد تظهر استسلام الآلاف من عناصر التحالف والجيش السعوديين في إطار عملية "نصر من الله"، أكبر العمليات النوعية اليمنية.
القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لآلاف الأسرى من عناصر التحالف السعودي سقطوا في عملية "نصر من الله"
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