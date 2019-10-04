القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لآلاف الأسرى من عناصر التحالف السعودي سقطوا في عملية "نصر من الله" عرضت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد مشاهد تظهر استسلام الآلاف من عناصر التحالف والجيش السعوديين في إطار عملية "نصر من الله"، أكبر العمليات النوعية اليمنية.