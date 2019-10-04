  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265315 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الإمام الخامنئي: طهران ستواصل بجدية خفض إلتزامتها إزاء الاتفاق النووي

الإمام الخامنئي: طهران ستواصل بجدية خفض إلتزامتها إزاء الاتفاق النووي

أكد قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، أن الولايات المتحدة سعت لرسم صورة رمزية عن خضوع ايران لها واجبار الرئيس الايراني للتفاوض معها، وايضا لجأوا إلى التوسل لتحقيق هذا الامر، لكنهم أخفقوا.
الإمام الخامنئي: طهران ستواصل بجدية خفض إلتزامتها إزاء الاتفاق النووي
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/1196 sec