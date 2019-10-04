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|رقم الخبر: 265315
|تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019
|الوقت: 17:15
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الإمام الخامنئي: طهران ستواصل بجدية خفض إلتزامتها إزاء الاتفاق النووي
أكد قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، أن الولايات المتحدة سعت لرسم صورة رمزية عن خضوع ايران لها واجبار الرئيس الايراني للتفاوض معها، وايضا لجأوا إلى التوسل لتحقيق هذا الامر، لكنهم أخفقوا.
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