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رقم الخبر: 265314 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الإعلام الحربي اليمني يعرض تسجيلات لأسرى الجيش السعودي في "عملية نصر من الله"

الإعلام الحربي اليمني يعرض تسجيلات لأسرى الجيش السعودي في "عملية نصر من الله"

بث الإعلام الحربي اليمني، تسجيلات تظهر عدداً من العسكريين في الجيش السعودي، من الذين أسروا خلال المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" في نجران، والتي سميت بـ"عملية الشهيد أبو الحسنين". أسماء الأسرى: الجندي الأول إبراهيم راشد علي المري - من الكتيبة 23 التابع للواء الملك عبد العزيز. العريف ظافر عبيد القحطاني - من لواء الملك عبد العزيز. حسين علي محمد عيسى البيضي - جندي كتيبة المدرعات من مكة. العريف سلطان عامر علي عامر الناشر البيشي. صالح رشيد محمد الزهراني من نجران. الرقيب عبده محمد محمد الشمهاني - عسير.
الإعلام الحربي اليمني يعرض تسجيلات لأسرى الجيش السعودي في "عملية نصر من الله"
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