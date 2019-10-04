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رقم الخبر: 265313 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مشاهد لوزير الدفاع اليمني خلال إشرافه وحضوره عملية نصر من الله

مشاهد لوزير الدفاع اليمني خلال إشرافه وحضوره عملية نصر من الله

أظهرت مشاهد وزير الدفاع اليمني يقود مدرعة سعودية سيطرت عليها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال عملية "نصر من الله" الكبرى.
مشاهد لوزير الدفاع اليمني خلال إشرافه وحضوره عملية نصر من الله
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