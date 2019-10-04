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|رقم الخبر: 265313
|تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019
|الوقت: 17:14
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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مشاهد لوزير الدفاع اليمني خلال إشرافه وحضوره عملية نصر من الله
أظهرت مشاهد وزير الدفاع اليمني يقود مدرعة سعودية سيطرت عليها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال عملية "نصر من الله" الكبرى.
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