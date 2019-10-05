* هذا الانتقال هو الأول من نوعه منذ حرب الخليج الفارسي عام 1991

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إعلان القيادة المركزية للقوات الأميركية نقل "بعض" مهامها العسكرية، خاصةً إدارة العمليات الجوية، من قاعدة "العديد" الضخمة في قطر إلى مقر قواتها في قاعدة (شاو Shaw) الجوية بولاية ساوث كارولينا، وصفته بـ"التحوّل التكتيكي الهام".

القيادة المركزية للقوات الأميركية عزت سبب ذلك لـ"إبعاد قيادة العمليات والتحكم العسكرية عن مديات الصواريخ الإيرانية".

"واشنطن بوست" أشارت إلى أنّ هذا الإنتقال هو "الأوّل من نوعه الذي تجريه قيادة القوات المركزية منذ حرب الخليج (الفارسي) عام 1991"، وذلك بعد أيام من الهجوم اليمني على منشآت أرامكو السعودية.

مصادر وخبراء عسكريون أميركيون ذهبوا أبعد من ذلك في توضيح "قصور فعالية الأسلحة الأميركية"، بالحديث عن أنّ "القيادة المركزية إتخذت قرارها لتفادي تكرار تجربة هجوم اليابان بإنقضاضها على الأسطول الأميركي المرابط في ميناء (بيرل هاربر) بهاواي، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، وما خلّفه من ذكرى أليمة في الوجدان الأميركي قضى بسببه ما لا يقل عن 3000 عسكري".

الصحيفة أوضحت أنّ القيادة المركزية للعمليات في قطر تُشرف على كافة نشاطات القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتدير الطلعات الجوية والعمليات اليومية (في الصومال مثلاً) من مقرها هناك، متقاسمة مهام الدعم اللوجستي والإداري والإمدادات المطلوبة مع مقر القيادة المركزية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

يذكر أنّ المعدل اليومي للطلعات الجوية الأميركية في تلك المنطقة تضمّ نحو 300 طائرة فوق أجواء سوريا والعراق وأفغانستان وفوق القواعد العسكرية لحلفاء أميركا في منطقة الخليج الفارسي.

وبحسب "واشنطن بوست"، تجدد "شبح بيرل هاربر" عند القيادات العسكرية الأميركية بحسب ضابط كبير في حلف الناتو، بسبب"قدرة إيران على إستهداف المنشآت النفطية دون إكتشاف أسلحتها المستخدمة أو إعتراضها، ما عزز القلق الدائم بأن لدى الأميركيين حضور عسكري وقدرات هائلة في منطقة الخليج الفارسي، لكن القصور في القيادة والتحكم بتلك الإمكانيات أضحت هدفاً سهلاً للإيرانيين في حال نشوب نزاع إقليمي".

الضابط أشار إلى أنّ "المسؤولين الأميركيين أقرّوا بفشل منظومات الدفاع الجوية الأميركية والسعودية التي لا يمكن الوثوق بأدائها للحيلولة دون وقوع هجمات تشنها نماذج زهيدة الكلفة من طائرات الدرونز وصواريخ كروز إستخدمت في الهجوم".

وأضاف الضابط في حلف الناتو: أن "إسقاط إيران لطائرة الدرونز الأميركية، إضافة لمحاولات متكررة من حلفائها الإقليميين في اليمن لاستهداف المطارات والمنشآت الحكومية في السعودية والإمارات.. أسهم في قرار القيادة المركزية الأميركية بنقل مقرها"، لا سيما وأنّه "يقع ضمن مرمى النيران الإيراني، وأن طهران أعلنت مراراً وعبر عدة جهات أنها ستستهدف القوات الأميركية".

الصحيفة إعتبرت أنّ تقليص التواجد الأميركي بدءاً بقاعدة "العديد" القطرية، سـيترك تداعياته سلباً على قدرة الولايات المتحدة الإستمرار في التحكم بالعمليات الجارية في الشرق الأوسط، يواكبه ارتفاع منسوب القلق لدى حلفائها في منطقة الخليج (الفارسي)، لا سيما قطر التي أنفقت 1.8 مليار دولار من خزينتها لتحديث القاعدة الأميركية كي تصبح مهيأة لاستقبال وإقامة ما ينوف عن 10،000 عسكري أميركي".

في الوقت نفسه، أوضحت "واشنطن بوست" أنّ القيادة العسكرية الأميركية "حرصت على إصدار إشارات لطمأنة الدول الخليجية لناحية عدم تفسير قرارها الأخير بأنه إنعكاس لنيّة تقليص منسوب الإلتزام الأميركي بحماية الحلفاء الإقليميين، بل في سياق إقرارها بأن إيران قد تستهدف القواعد الأميركية ورغبة الولايات المتحدة في الرد السريع على ذلك".