أكد وزير الخارجية الروسي، أن تطور الأحداث في منطقة الخليج الفارسي، وصل الى مرحلة خطيرة إزدادت فيها كثيراً مخاطر الصراع العسكري، بسبب تصرفات الولايات المتحدة.

وقال سيرغي لافروف في مقابلة صحفية، نشرت على موقع الخارجية الروسية: "وصل تطور الأحداث في منطقة الخليج (الفارسي) إلى مرحلة خطيرة. الوضع المتفجر في المنطقة هو إلى حد كبير نتيجة لسياسة واشنطن غير المسؤولة، التي لم ترفض فقط الإمتثال لإلتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن 2231، إن أعمالها الإستفزازية تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وأضاف وزير الخارجية: "نتيجة لذلك، تزداد مخاطر نشوب صراع عسكري واسع النطاق. هذا السيناريو يسبب لنا قلقا بالغا. يجب ألا نسمح للمنطقة بأن تنجرف إلى مواجهة مسلحة مدمرة محفوفة بالآثار الكارثية ليس فقط على دول الخليج (الفارسي)، ولكن بالنسبة للعالم ككل".

وأنسحب ترامب من الإتفاق النووي الموقّع عام 2015 في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات تهدف إلى وقف صادرات إيران النفطية والضغط عليها للتفاوض على برنامجها للصواريخ الباليستية وسياساتها في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهد تصعيداً عسكرياً، خاصة في منطقة الخليج الفارسي، إثر الهجوم على المنشأتين النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، حيث حملت السعودية والولايات المتحدة، إيران المسؤولية عن الهجوم، وهو الأمر الذي رفضته طهران بشدة وفندته وطالبت من يزعم ذلك بتقديم الأدلة.

وفرضت الإدارة الاميركية مزيداً من الحظر على إيران ووافقت على إرسال جنود اميركيين لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية السعودية إضافة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج الفارسي مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الإستقرار.