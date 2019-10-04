وخلال اجتماعه مع الناشطين الاقتصاديين وفريق عمل تسهيل ومعالجة عقبات الإنتاج في محافظة قزوين (شمال غرب ايران)، قال رحماني: ان السيطرة على التضخم الحاصل في البلاد بسبب مؤامرات الأعداء ممكنة فقط عبر دعم الصناعة والإنتاج. وأضاف: انه خلال الأشهر الـ18 الماضية شهدنا حرباً اقتصادية شاملة حتى ان الذين فرضوا الحظر الظالم على بلادنا كانوا يأملون بتوقف الصناعة الايرانية تماماً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2019).

وقال رحماني: ان النمو الصناعي في البلاد الذي بلغ الصفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سيشهد نمواً خلال العام القادم بالتأكيد وفقاً لإحصائيات البنك العالمي. وأكد بأننا تخطينا عاماً متأزما، مضيفاً: ان المشاكل بلغت حداً بحيث إن إنتاج شركتي صناعة السيارات الايرانية (سايبا) و(ايران خودرو) انخفض من 5000 إلى 1000 سيارة يومياً؛ لكننا اليوم صامدون رغم بعض النقائص في قطاع الصناعة، ومن المؤكد ان النجاحات الحاصلة هي ثمرة للجهود المبذولة من قبل الصناعيين والناشطين الاقتصاديين والعمال.