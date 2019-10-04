أكد السفير الايراني في أفغانستان، بهادر أمينيان، على إنشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بين البلدين.

وخلال إجتماعه الأربعاء الماضي مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مدينة مشهد (شمال شرق ايران)، قال أمينيان: ان إنشاء المدن الصناعية المشتركة في الحدود بين ايران وأفغانستان يمكنه توفير الأرضية لتحقيق قفزة اقتصادية في هذه المناطق وخلق فرص جديدة لقطاع الصادرات الايرانية. وأضاف: انه وفيما يتعلق بالتعامل الاقتصادي مع الدول الجارة ينبغي توفير الأرضيات اللازمة كي لا نتخلف عن منافسينا الأجانب.

وتابع السفير الايراني: ان قطاعات الصناعة والمناجم والزراعة حظيت بالقليل من الاهتمام في المعاملات الاقتصادية مع أفغانستان فيما تركزت معظم الإجراءات على الجانب التجاري، في حين تحظى أفغانستان بمصادر منجمية قيمة وطاقات سانحة في القطاع الزراعي. وصرح: انه بالامكان الاستثمار عبر ايجاد هيكليات اقتصادية في مناجم أفغانستان وحتى ايجاد جزء من سلسلة معالجة المواد المنجمية في داخل البلاد وربط القطاعين مع بعضهما بعضاً.