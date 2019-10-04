قال وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دج بسند، وفي معرض الإشارة الى إتفاق طهران-أنقرة على زيادة التبادل التجاري الثنائي وصولاً الى 30 مليار دولار، قال: المتوقع من الجانبين أن يبذلا جهوداً مشتركة لرفع حجم التجارة بينهما.

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الأربعاء الماضي بين وزير الاقتصاد الايراني، مع رئيس دائرة الجمارك في تركيا رضا تونا تورغاي.

وأشار دج بسند، في اللقاء، الى تاريخ العلاقات "المشرق" والرغبة السياسية لدى المسؤولين الايرانيين والأتراك في تنمية العلاقات الثنائية؛ مؤكداً ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. كما دعا الى توثيق التعاون الجمركي أكثر من وضعه الحالي بين طهران وأنقرة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الجمارك التركية رغبة بلاده في مواصلة التعاون التجاري مع ايران. ودعا تورغاي الى تحديث الطرق (البرية) التي تربط بين البلدين والتسريع في وتيرة الإجراءات الهادفة الى تحديث الأجهزة الجمركية داخل المناطق الحدودية المشتركة، وبالتالي التسريع في رفع مستوى التعاون الثنائي.