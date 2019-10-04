  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265305 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد يتطلع لرفع حجم التجارة وصولاً لـ30 مليار دولار بين إيران وتركيا

وزير الإقتصاد يتطلع لرفع حجم التجارة وصولاً لـ30 مليار دولار بين إيران وتركيا

قال وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دج بسند، وفي معرض الإشارة الى إتفاق طهران-أنقرة على زيادة التبادل التجاري الثنائي وصولاً الى 30 مليار دولار، قال: المتوقع من الجانبين أن يبذلا جهوداً مشتركة لرفع حجم التجارة بينهما.

جاء ذلك خلال اللقاء يوم الأربعاء الماضي بين وزير الاقتصاد الايراني، مع رئيس دائرة الجمارك في تركيا رضا تونا تورغاي.

وأشار دج بسند، في اللقاء، الى تاريخ العلاقات "المشرق" والرغبة السياسية لدى المسؤولين الايرانيين والأتراك في تنمية العلاقات الثنائية؛ مؤكداً ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. كما دعا الى توثيق التعاون الجمركي أكثر من وضعه الحالي بين طهران وأنقرة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الجمارك التركية رغبة بلاده في مواصلة التعاون التجاري مع ايران. ودعا تورغاي الى تحديث الطرق (البرية) التي تربط بين البلدين والتسريع في وتيرة الإجراءات الهادفة الى تحديث الأجهزة الجمركية داخل المناطق الحدودية المشتركة، وبالتالي التسريع في رفع مستوى التعاون الثنائي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0124 sec