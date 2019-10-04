قال السفير الايطالي لدى ايران جوسبه بيرونه: انه بالرغم من ان الحظر المفروض على طهران ترك آثاراً سلبية على علاقات الشركات الايطالية مع ايران؛ لكن هذه الشركات ترغب في مواصلة التعاون معها.

وفي تصريح للصحفيين، ورداً على سؤال مراسل (إرنا) في اصفهان (وسط البلاد)، أضاف بيرونه: ان الشركات الايطالية وفقاً لقانون بلاده مكلفة بالتعاون مع ايران بشكل عام؛ مضيفاً: وهي بدورها ترغب في إقامة تعاون شفاف مع نظيراتها الايرانية.

وأشار السفير الايطالي الى حجم التبادل التجاري بين ايران وايطاليا؛ مبيناً انه شهد انخفاضاً خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام التي سبقته وذلك نتيجة الحظر المفروض على ايران؛ وأردف: لكن التبادل التجاري بين البلدين متواصل ونأمل بأن يتعزز في المستقبل. وأشار بيرونه في هذا السياق الى التعاون القائم بين ايران وايطاليا في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

علماً ان سفير ايطاليا لدى ايران أجرى زيارة لمحافظة اصفهان، حيث قام بتفقد المعرض الدولي لصناعة المعادن الثمينة والذهب والأحجار الكريمة والأدوات والأجهزة ذات الصلة، الذي أقيم بنسخته الـ13 في مدينة اصفهان، والتقى خلالها بالمسؤولين المحليين في هذه المحافظة.