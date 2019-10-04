قرر نادي مانشستر يونايتد عدم الاعتماد على اللاعب بول بوجبا في مباراة يوم الأحد المقبل أمام نيوكاسل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية أن فريق الشياطين الحمر لا يريد المخاطرة بمشاركة اللاعب الفرنسي في هذه المباراة خوفاً من تجدد الإصابة التي يعاني منها على مستوى القدم.

وقال موقع “ليفربول إيكو” أن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير قرر إراحة بوجبا خلال اللقاء ضد نيوكاسل ، حتى يكون جاهزاً من الناحية الفنية والجسدية للقاء القمة ضد ليفربول.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من إصابة في القدم والكاحل وقد لعب ست مباريات فقط من أصل عشرة ، فيما تم استبعاده من المشاركة مع منتخب فرنسا في تصفيات يورو 2020.

وسئل أولي جونار سولشاير بعد المباراة ضد ألكمار عن بوجبا وقال : “ربما لن يكون متاحاً يوم الأحد ، هناك استراحة دولية وقد يكون الوقت مناسباً منحه 10 أو 14 يوماً ليكون جاهزاً للقاء ليفربول”.