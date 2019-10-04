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رقم الخبر: 265302 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 16:00 الاقسام: رياضة  
ميسي يجيب: هل هناك مشكلة تجمعه مع جريزمان؟

ميسي يجيب: هل هناك مشكلة تجمعه مع جريزمان؟

أجاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، على سؤال يتعلق بوجود مشكلة تجمعه مع زميله أنطوان جريزمان، الوافد حديثاً لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعد أن تم تفسير تصريحات الهداف الفرنسي بأنه قليل التحدث مع “ليو”، وأن التفاهم بينهما على المستوى الفني لم يصل إلى ذروته بعد.

قال ميسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: لا وجود لأي مشكلة مع جريزمان، بشكل عام هناك علاقة جيدة بين الجميع داخل غرفة خلع الملابس، ونحن متحدون.
كما نفى الهداف الأرجنتيني وجود حالة من الخلاف بين اللاعبين والإدارة، رغم التصريحات الأخيرة لمدافع الفريق جيراد بيكيه، التي أكد فيها أن الإدارة تستغل الإعلام من أجل إثارة الجدل بين لاعبي الفريق.
وطلب ميسي من الإعلام أن يتم التحدث بشكل أكبر عن أداء الفريق في الملعب، خاصة بعد الانتصار الذي حققه على إنتر ميلان الإيطالي ، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز الأخير للفريق في الدوري الإسباني على خيتافي.
وشدد ميسي على أهمية تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بطولة “الليجا” قبل التوقف الدولي، قائلاً: يتبقى لنا إشبيلية لكي ننهي الأمور على نحو جيد قبل التوقف الدولي ومن أجل ألا تنفجر الأزمات التي تظهر دائماً عندما لا يكون هناك كرة قدم.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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