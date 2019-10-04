واصل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم هيمنته في طوكيو واكتسح منافسه الفرنسي لوكا بوي 6-1 و6-2 ليبلغ الدور قبل النهائي ببطولة اليابان المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

وضرب اللاعب الصربي الإرسال بشراسة وفاعلية في المباراتين السابقتين وتألق بشكل أكبر يوم الجمعة بعد أن سدد ثماني ضربات إرسال ساحقة وحصل على 82 في المئة من نقاط إرساله الأول ليسحق بوي المصنف الخامس خلال 50 دقيقة.

وسيلتقي ديوكوفيتش (32 عاما)، الحاصل على 16 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى والذي لم يخسر أي مجموعة في أول مشاركة له ببطولة اليابان، مع ديفيد جوفين بطل 2017 أو تشونغ هيون في المربع الذهبي.

ويشارك ديوكوفيتش في أول بطولة منذ انسحابه من الدور الرابع في أمريكا المفتوحة أمام ستانيسلاس فافرينكا بسبب مشكلة في الكتف.

وبلغ الآن الدور قبل النهائي على الأقل ست مرات في آخر سبع بطولات شارك فيها منذ مدريد المفتوحة في مايو آيار الماضي.

وقضى الأمريكي رايلي أوبيلكا على آمال ياسوتاكا أوتشياما المفضل لدى الجماهير في الوصول لأول مرة لقبل النهائي ببطولات اتحاد المحترفين بعد أن فاز 6-3 و6-3 على اللاعب الصاعد من التصفيات.