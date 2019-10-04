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رقم الخبر: 265300 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: رياضة  
رامين رضائيان: نادي الشحانية يحتاج للحظ فقط
اللاعب الايراني المحترف في الدوري القطري

رامين رضائيان: نادي الشحانية يحتاج للحظ فقط

أعرب الإيراني رامين راضائيان لاعب الشحانية عن تفاؤله بمستقبل فريقه في الدوري القطري هذا الموسم، رغم البداية السيئة للفريق هذا الموسم، وخسارته للمباريات الخمس التي لعبها.

وقال رامين في تصريحات: "أثق أن الشحانية سيعود في المرحلة المقبلة، ويحقق النتائج المرجوة، خاصة أننا نقدم مستويات طيبة للغاية بشهادة الجميع، ولكن لا نترجمها إلى نتائج تناسب هذه العروض".
وأضاف: "الشحانية يحتاج للحظ فقط من أجل العودة للنتائج المطلوبة، والتوفيق غاب عنا في عدد من المباريات الماضية خاصة أمام العربي والوكرة".
وتابع: "عمومًا سنبذل أقصى ما في وسعنا خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنا في الجولات الماضية".
وعن مباراة أم صلال المقبلة في الجولة السادسة.. قال لاعب الشحانية: "نتمنى أن تكون هذه المواجهة نقطة انطلاق الفريق".
واختتم: "سنخوض هذه المباراة بكل قوة من أجل الفوز وحصد أول 3 نقاط، مع إدراكنا التام أنها لن تكون سهلة أمام فريق سيلعب بمعنويات عالية وإمكانيات جيدة"

 
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