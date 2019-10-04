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|رقم الخبر: 265299
|تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019
|الوقت: 15:42
|الاقسام: رياضة
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ايران تهزم كندا في كأس العالم لكرة الطائرة
حقق المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة اول فوزله في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2019 الجارية في اليابان وذلك على حساب كندا في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة.
اقيمت المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم.
وانتهى الشوط الاول لصالح كندا بنتيجة 25-18 ، الا ان ايران قلبت الطاولة وفازت بالاشواط الثلاثة التالية بنتيجة (25 - 23، 27 - 25، 25 - 19).
وكانت ايران قد خسرت المباراتين السابقتين امام روسيا ومصر بنتيجة 3-1.
وستخوض ايران المباراة الرابعة غد السبت امام استراليا.
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