ايران تهزم كندا في كأس العالم لكرة الطائرة حقق المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة اول فوزله في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2019 الجارية في اليابان وذلك على حساب كندا في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة.