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رقم الخبر: 265296 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 14:39 الاقسام: عربيات  
ابرز مخرجات اجتماع محافظ النجف والوجهاء وناشطي التظاهرات

ابرز مخرجات اجتماع محافظ النجف والوجهاء وناشطي التظاهرات

عقد محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الجمعة مؤتمرا مع وجهاء وشيوخ المحافظة وبعض ناشطي التظاهرات، مؤكدين على تطبيق مطالب المتظاهرين وفق القانون.

وقال الياسري في بيان صحفي انه "القي القبض على المندسين عند حرق المحافظة وكانت عملية مدروسة حيث تم حرق الطابق الذي يحتوي على الملفات الامنية".

واضاف، انه "لم نعط اي امر باطلاق النار والشرطة دافعت عن نفسها نتيجة الاعتداءات وهناك مندسين استغلوا التظاهرات ويعز عليها ان تسقط دماء من الفريقين".

واوضح، ان "العراق والنجف تأثرا اقتصاديا وغاية المندسين تخريب العراق".

وتابع ان "من واجب الحكومة المحلية والمركزية تطبيق مطالب المتظاهرين وفق القانون وستتعامل حكومة النجف مع كل شخص يحمل السلاح كمجرم".

واشار الى ان "كل شخص ينتقد الحكومة بصورة بناءة سنضعه على رأسنا"، على حد تعبيره.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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