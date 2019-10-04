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رقم الخبر: 265286 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عشب رخيص التكلفة لكنه له قيمة لا تُقدر بثمن..

عشب رخيص التكلفة لكنه له قيمة لا تُقدر بثمن..

الهيل أو الحبهان من أهم الأعشاب الضرورية في كل مطبخ عربي، فهو مكمل رئيسي للعديد من الوصفات، سواء المشروبات أو بعض أنواع الحساء أو حتى الأطباق الرئيسية والحلويات.

لكن هذا العشب رخيص التكلفة له قيمة لا تُقدر بثمن وهو علاج الاكتئاب ومحاربة الشعور بالتوتر والقلق، وذلك بواسطة استخدام زيوته العطرية.

عشب الهيل يفيد الجسم بشدة فهو يمنع تجلط الدم ويحفز الجهاز المناعي ويزيد كفاءته كما يساعد على تنظيف الجسم من السموم بزيادة إدرار البول.

وهو يعالج أيضاً آلام الحلق ونزلات البرد ويعمل كمسكن للالتهابات وهو مضام للاكسدة فيعمل على تجديد الخلايا ومقاومة الشيخوخة ويحارب الإصابة بالسرطان.

أما بالنسبة للهيل كعلاج للاكتئاب، فهو يحتوي على مضادات للاكتئاب، ولذلك يتم استخدام زيوته العطرية في تدليك الجسم، حيث تقوم بتنشيط الدورة الدموية وتهدئة العضلات.

كما أن استنشاق رائحة نبات الهيل تقلل من الشعور بالتوتر والضغط العصبي كما تساعد على الشعور بالاسترخاء والسلام النفسي.

يمكنك احتساء مشروب الهيل أو إضافته للقهوة أو إضافة زيوته العطرية لماء الاستحمام أو عمل مساج للجسم أو إضافته لجهاز التعطير المنزلي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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