يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 77 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع، والتي تحمل عنوان "المصالحة خيار شعبا ".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

شددت الهيئة في بيان صحفي على "أن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها بأي اتجاه لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا بالحرية والعودة".

وتابعت الهيئة:" لا هدف من أهدافنا يسمح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية الشقيقة، وتحرير فلسطين هو شغلنا الشاغل والوحيد".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ13 عاماً، وهو ما واجته قوات الكيان الصهيوني باعتداء كبير أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف.