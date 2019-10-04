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رقم الخبر: 265281 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 13:11 الاقسام: عربيات  
تأجيل محاكمة عمر البشير بناء على طلب هيئة الدفاع عنه

تأجيل محاكمة عمر البشير بناء على طلب هيئة الدفاع عنه

أكدت مصادر سودانية مطلعة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة السبت المقبل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية ورفضت.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت، الأربعاء، بطلب فحص وفقا لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم.

وتتعلق طلبات الفحص بإعادة تلاوة ورقة الاتهام على موكلها البشير بعد التعديل، مستندة في طلبها على أحكام المادة 147/2 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 م.

كما أكدت هيئة الدفاع أن الاتهام الذي وجهته المحكمة لموكلهم تحت نص المادة (6 ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، جاءت مطلقة وغير محدودة العناصر.

ومثل البشير، السبت الماضي، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 مبنى سكنيا في العاصمة الخرطوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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