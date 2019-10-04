وفي تصريح ادلت به لمراسل وكالة "ارنا" اشارت جمالي الى نمو التجارة الخارجية المباشرة بين ايران وسلطنة عمان خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس 2019) بنسبة 45.5 بالمائة واضافت، ان فائض الميزان التجاري بين ايران وعمان بلغ 295 مليون دولار لصالح ايران اذ بلغت صادرات ايران الى عمان 728 مليون دولار ووارداتها منها 433 مليون دولار.

واشارت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي اكثر من مليار و 161 مليون دولار.

ونوهت الى اهم صادرات ايران الى عمان ومنها بعض المشتقات البتروكيمياوية وسبائك الحديد والصلب والحديد الاسفنجي والخارصين غير الممزوج والاسمنت والفحم الحجري والمواد الانشائية والاغذية والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمكائن.

فيما اشارت الى بعض واردات ايران من عمان ومنها قطع الغيار ووسائط النقل والاحجار النفيسة والاجهزة البصرية والادوية والمكائن الصناعية والمنتوجات الكيمياوية المعدنية والمواد البلاستيكية والالمنيوم والهاتف النقال والمكملات الدوائية.