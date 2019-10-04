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رقم الخبر: 265279 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 13:00 الاقسام: عربيات  
محمد الحوثي: مع تجاهل مبادراتنا للسلام ستستمر عمليات الردع

محمد الحوثي: مع تجاهل مبادراتنا للسلام ستستمر عمليات الردع

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، جدية الشعب اليمني في التوجه نحو السلام، مشدداً في الوقت ذاته أنه مع تجاهل كل المبادرات، ستستمر عمليات الردع اليمنية لمواجهة العدوان.

وحث الحوثي المبعوث الأممي خلال لقاء جمعهما التقاط التغير الحاصل في المعادلة على الأرض وتبوأ قضية اليمن صدارة الاهتمامات الدولية نظرا للحالة الإنسانية الحرجة التي سببها العدوان والمعطيات الجديدة، التي ستجعل تحركه من أجل السلام، يحظى بقابلية أكبر لدى دول العدوان.

وقال "إن التأخر في بدء عملية سياسية تواكب المبادرات المقدمة، يجعل دول العدوان تفهمها فهما خاطئا وكأنها نتاجا لحالة ضعف."

واستنكر مطالبات دول العدوان بالتهدئة بينما تستمر في تصعيدها العسكري وتنفذ عمليات القصف في عدد من المحافظات، وتواصل زحوفاتها في عدد من الجبهات.

وطالب الحوثي المبعوث الأممي بالعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية في الدريهمي وغيرها من المناطق والعمل على الإفراج عن أسرى الجيش واللجان الشعبية والمعتقلين بالهوية نظرا للانتهاكات الكبيرة التي تطالهم من قبل قوات دول العدوان والمرتزقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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