ويحمل حسين بور في سجله إخراج 7 افلام قصصية قصيرة إضافة إلى مشاركته المئات من المهرجانات والوقائع السينمائية الهامة حول العالم.

وأخرج سامان حسين بور بالمناصفة مع آكوزند كريمي أفلام: «واحد، صفر»، «الحضن الأخير»، «السمكة»، «الذبح» وغيرها من الأفلام ليقتنص أكثر من 50 جائزة سينمائية في مشاركات أفلامه خلال مختلف المناسبات والمهرجانات.

هذا ويقام مهرجان ارلي بيرد في الفترة بين 1 حتى 5 نوفمبر المقبل في مدينة صوفيا البلغارية.

يذكر أن سامان حسين بور من مواليد عام 1992 في مدينة سقز الكردية الإيرانية، بدأ نشاطه السينمائي عام 2007 بعد تخرجه من فرع التصوير وينشغل حاليا بالحصول على شهادة المايجستير في فرع السينما.