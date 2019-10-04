فيلما «فيلمرغ» و«الفخ» القصيرين الايرانيين ضيفي واحد من أقدم المهرجانات العالمية

شارك الفيلمان القصيران «فيلمرغ» من إخراج «أمير مسعود سهيلي» و«الفخ» (تله) للمخرجة «شيرين اخلاصي» بالقسم التنافسي الدولي بالدورة الـ 60 من مهرجان «Brno 16 » للأفلام القصيرة بالتشيك. وتم إختيار «علي عسكري» كأحد أعضاء لجنة التحكيم في هذه الدورة من المهرجان.

كما سيعرض فيلم «الحيوان» من إخراج «بهمن وبهرام ارك» في القسم غير التنافسي من المهرجان.

مهرجان Brno 16 بدورته الـ 60 من أقدم مهرجانات الأفلام القصيرة العالمية.

وستقام الدورة الـ 16 من المهرجان من 9 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول في التشيك.