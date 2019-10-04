  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265277 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 13:01 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان تشيكي يستضيف فيلمين إيرانيين

مهرجان تشيكي يستضيف فيلمين إيرانيين

فيلما «فيلمرغ» و«الفخ» القصيرين الايرانيين ضيفي واحد من أقدم المهرجانات العالمية

شارك الفيلمان القصيران «فيلمرغ» من إخراج «أمير مسعود سهيلي» و«الفخ» (تله) للمخرجة «شيرين اخلاصي» بالقسم التنافسي الدولي بالدورة الـ 60 من مهرجان «Brno 16 » للأفلام القصيرة بالتشيك. وتم إختيار «علي عسكري» كأحد أعضاء لجنة التحكيم في هذه الدورة من المهرجان.

كما سيعرض فيلم «الحيوان» من إخراج «بهمن وبهرام ارك» في القسم غير التنافسي من المهرجان.

مهرجان Brno 16 بدورته الـ 60  من أقدم مهرجانات الأفلام القصيرة العالمية.

وستقام الدورة الـ 16 من المهرجان من 9 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول في التشيك.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/8138 sec