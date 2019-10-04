تشارك الافلام الايرانية، بقوة في مهرجان السليمانية السينمائي الرابع في العراق في مختلف اقسام المهرجان.

أن مهرجان السليمانية السينمائي الرابع، الذي يقام حاليا في العراق في الفترة من 1 إلى 7 تشرين الاول/ أكتوبر، يشارك فيه عدد من الأفلام الإيرانية، منها فيلم «قصر شيرين» من إخراج رضا مير كريمي، الذي يمثل السينما الإيرانية في قسم المنافسة الدولية، كما تشارك مخرجة الافلام الايرانية «بوران درخشنده» كعضو في لجنة التحكيم لهذه الدورة في قسم المنافسة الدولية.

وفي قسم المنافسة الدولية للأفلام الوثائقية، يشارك «مهرداد أوسكويي» أيضاً كعضو في لجنة التحكيم. وتشارك افلام «زواج ابن زينت» للمخرج فرهاد فرهرام، و«العاشق» للمخرج ياسر طالبي، و«تشوكا، كم الساعة الان»، من اخراج آرش كمالي سروستاني وبهروز بوجاني.

كما يشارك فيلم «رقصة الموت» للمخرج زانيار عزيزي، «الجليل وخليل» لروح الله أكبري، «الملف الابيض» لعومان محمدي و«طريق الحياة» لفاطمة مرزبان في قسم مسابقة الأفلام الوثائقية الكردية.

ويشارك فيلم «الظلام» لسعيد جعفريان، وفيلم «هو» لسعيد بيا حسيني و«شوآن» لبيجان زرين في مسابقة الافلام الكردية القصيرة، ويشارك فيلم «وحيد القرن» لــ أرمين بورمحمد في قسم المواهب الجديدة، و«أحلام في الاعماق» لــ رضا محمدي في قسم الرسوم المتحركة من هذا الحدث السينمائي.