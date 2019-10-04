انتهى الأزهر الشريف من أهم مشاريعه التعليمية وخدمته لكتاب الله تعالى، وهو «الكٌتاب الإلكتروني» لمساعدة النشء على حفظ القرآن الكريم، وذلك من خلال برنامج يستطيع الطالب أو كل من يريد أن يحفظ القرآن تحميله وبدء الحفظ، حيث تم أخذ الموافقة من أسرة الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، بأن تكون التلاوة بصوته وبرواية حفص عن عاصم.

من جانبه، يقول فايز نصر، مدير التعليم الإلكتروني بقطاع المعاهد الأزهرية، إن البرنامج تم إعداده وتصميمه وبرمجته وتنفيذه من قبل الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، والعمل به استمر لمدة عام مقسم على ثلاث مراحل.

وتابع، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهو منهج المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر، حيث تم الانتهاء من منهج القرآن الكريم المقرر على الطلاب بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، بالإضافة إلى التفسير المبسط لمعاني القرآن الكريم.

وأضاف أن المرحلة الثانية وهي منهج القرآن الكريم للمرحلة الإعدادية وتم الانتهاء منها وجاري إرسالها لمجمع البحوث الإسلامية لمراجعته، ليتبقى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن البرنامج في الأساس لطلبة المعاهد الأزهرية لكن يستطيع من يرغب في حفظ القرآن الكريم تحميل البرنامج مع موقع بوابة الأزهر الشريف.

وأردف، يعتبر برنامج «الكٌتاب الإلكتروني» من أحدث إصدارات الأزهر الشريف للمساهمة في تيسير تحفيظ القرآن الكريم لدى طلاب الأزهر الشريف المستحدث التكنولوجية في تنفيذ ذلك، حيث إن من مميزات البرنامج، واجهة استخدام بسيطة بطريقة تسهل على الطالب استخدام البرنامج، وتم تقسيم سور القرآن حسب المنهج الدراسى لكل صف، ويمكن للطالب من خلال حفظ سور وآيات القرآن الكريم وذلك بإعادة تلاوة الآية أو مجموعة آيات أكثر من مرة، ويحتوي البرنامج على تفسير الآيات بطريقة مبسطة.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، عندما أطلق برنامج «الكُتَّاب الإلكتروني» لتلاميذ المرحلة الابتدائية، كان الهدف مساعدتهم على حفظ وتلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، والبرنامج مخصص لكافة السنوات بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، ويمكن من خلاله حفظ القرآن الكريم بسهولة ويسر، عبر إعادة الآية أكثر من مرة حسب الرغبة، والبرنامج يعمل على الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، بمختلف إصداراته، ومن أهم مميزاته أنه لا يتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت خلال فترة تشغيله.

وكشف عن أن قطاع المعاهد الأزهرية نشر حلقات فيديو بعنوان «الكُتَّاب الكبير» والذي قام بتسجيلها الشيخ حسن السَّكندريُّ، من مشاهير القُرَّاء في العالم العربي وتهدف الحلقات إلى إعانة أبناء الأزهر والمسلمين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وهي متاحة أيضا على موقع بوابة الأزهر الالكترونية، وكشف أن هناك خطة أن يتم عمل «أبلكيشن» يتاح على الهواتف المحمولة.