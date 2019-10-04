تستخدم مياهه لعلاج ترقق العظام والروماتيزم «قينرجه» في آذربايجان.. أحر ينبوع معدني كلوري في العالم يقع نبع الماء الساخن «قينرجه» في جنوب مدينة «مشكين شهر» في محافظة آذربايجان الشرقية على إرتفاع 1240 مترا عن سطح البحر على القمم الشمالية لجبل سبلان وبالقرب من أربعة ينابيع معدنية أخرى. يُعتبر هذا الينبوع أحر ينبوع معدني كلوري في العالم حيث أن حرارته تصل إلى 86 درجة مئوية ويحتوي على ثلاثة منافذ.