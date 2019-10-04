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|رقم الخبر: 265272
|تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019
|الوقت: 12:43
|الاقسام: سياحة
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تستخدم مياهه لعلاج ترقق العظام والروماتيزم
«قينرجه» في آذربايجان.. أحر ينبوع معدني كلوري في العالم
يقع نبع الماء الساخن «قينرجه» في جنوب مدينة «مشكين شهر» في محافظة آذربايجان الشرقية على إرتفاع 1240 مترا عن سطح البحر على القمم الشمالية لجبل سبلان وبالقرب من أربعة ينابيع معدنية أخرى. يُعتبر هذا الينبوع أحر ينبوع معدني كلوري في العالم حيث أن حرارته تصل إلى 86 درجة مئوية ويحتوي على ثلاثة منافذ.
تحتوي هذه المياه على خواص علاجية كثيرة بسبب المواد المعدنية الموجودة فيه بالأخص لوجود مقادير كبيرة من الكبريت، حيث تستخدم لعلاج أمراض مثل ترقق العظام والأشكال المزمنة للروماتيزم، وتسكن هذه المياه بفضل حرارتها العالية الكثير من الأوجاع والإلتهابات، كما ويوجد شلال بالقرب من هذا الينبوع يُضفي على الينبوع جمالا طبيعيا أخاذاً و يزيد من جذابيته السياحية.
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