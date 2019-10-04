  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265238 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: محليات  
اللواء جعفري: الشهداء هم مصدر ازدهار الحياة المعنوية في المجتمع

اللواء جعفري: الشهداء هم مصدر ازدهار الحياة المعنوية في المجتمع

اعتبر قائد مقر "بقية الله العظم" الثقافي الاجتماعي اللواء محمد علي جعفري، الشهداء بانهم مصدر ازدهار الحياة المعنوية في المجتمع.
وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت الخميس لمناسبة احياء ذكرى الشهيد القائد في الحرس الثوري العميد حسين همداني قال اللواء جعفري، ان دماء الشهداء ضمانة للحياة المعنوية في مجتمعنا وان الشهداء هم مصدر ازدهار الحياة المعنوية في المجتمع.
واشار القائد العام السابق للحرس الثوري الى دور الشهيد همداني في مرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وفي الدفاع عن المقدسات في سوريا واضاف، ان الشهيد همداني هو من الشهداء المؤثرين جدا في مرحلة الدفاع المقدس وكذلك في الدفاع عن المقدسات في سوريا.
واعتبر حياة شهداء مثل الشهيد همداني بانها قدوة للشباب والمدافعين عن البلاد واضاف، ان الخطط الدفاعية والقتالية لهذا الشهيد العظيم في الدفاع عن الشعب السوري كانت حيوية للغاية.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7711 sec