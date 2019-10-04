وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت الخميس لمناسبة احياء ذكرى الشهيد القائد في الحرس الثوري العميد حسين همداني قال اللواء جعفري، ان دماء الشهداء ضمانة للحياة المعنوية في مجتمعنا وان الشهداء هم مصدر ازدهار الحياة المعنوية في المجتمع.

واشار القائد العام السابق للحرس الثوري الى دور الشهيد همداني في مرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وفي الدفاع عن المقدسات في سوريا واضاف، ان الشهيد همداني هو من الشهداء المؤثرين جدا في مرحلة الدفاع المقدس وكذلك في الدفاع عن المقدسات في سوريا.

واعتبر حياة شهداء مثل الشهيد همداني بانها قدوة للشباب والمدافعين عن البلاد واضاف، ان الخطط الدفاعية والقتالية لهذا الشهيد العظيم في الدفاع عن الشعب السوري كانت حيوية للغاية.