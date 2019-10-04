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رقم الخبر: 265237 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 12:42 الاقسام: اقتصاد  
تخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لتوفير فرص العمل
وزير التعاون الايراني:

تخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لتوفير فرص العمل

اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري عن تخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لتوفير فرص العمل في البلاد.
وفي تصريح ادلى به الخميس خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لانشاء حقل لتربية الابقار في مدينة دركزين بمحافظة همدان غرب ايران، قال شريعتمداري انه تم سحب مليار و 500 الف دولار من صندوق التنمية الوطنية باذن من قائد الثورة الاسلامية لايجاد 175 الف مشروع موفر لفرص العمل.
واضاف، ان هذه المشاريع هي الان قيد التنفيذ باستثمارات تبلغ 133 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) من ضمنه 40 مشروعا في محافظة همدان.
وتابع قائلا، ان مشاريع بقيمة 203 تريليون تومان تقوم شركة "شستا" القابضة بتنفيذها في الوقت الحاضر ، مما يشير الى ان العدو لم يتمكن من تحقيق اهدافه.
واضاف، ان العدو دخل اليوم من باب الحظر الاقتصادي لخلق حالة من الاستياء العام لدى الشعب وادت ممارسات ترامب المتغطرسة للتضييق على صادرات النفط الايراني الا ان شعبنا لا يخشى غلق آبار النفط.
وقال شريعتمداري، ان العدو بفرضه الحظر الظالم قد غلق الطريق امام الاستثمارات الاجنبية الا ان شعبنا يقف على قديمه وسيجعل اقتصاد البلاد مزدهرا بانتاجه الداخلي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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