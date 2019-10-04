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رقم الخبر: 265228 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:38 الاقسام: عربيات  
هذا ما اكده الرئيس اللبناني عليه في جلسة الحكومة

هذا ما اكده الرئيس اللبناني عليه في جلسة الحكومة

اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ان "حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن"، وشدد على ان "الوقت اليوم ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها واولها اكمال الموازنة".

وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري والوزراء: "انا رئيس الدولة وامثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الاجرائية واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، لذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل".

ودعا الى "ان يمارس كل مسؤول صلاحياته، واذا اخطأ لا بد من محاسبته وفقا للاصول والقواعد القانونية"، طالبا من الوزراء "تحمل مسؤولياتكم والدفاع عن الحكومة وشرح ما تقومون به للمواطنين ليكونوا على بينة ولا يستمعون للشائعات التي تطلق من هنا وهناك"، مشددا على ان "القوانين وضعت للتطبيق وليس للاطلاع عليها فقط" حسبما افادت الوكالة اللبنانية للاعلام اللبنانية.

وكان سبق انعقاد الجلسة، اجتماع بين عون والحريري، تداولا في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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