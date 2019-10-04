وأعلن ستيف ميبيكاي، وزير الشؤون الإنسانية في الكونغو، أن الحادث أسفر أيضا عن فقد 20 شخصا.

من جانبه، قال ستيفان كاموندالا، مدير إحدى منظمات المجتمع المدني إن الضحايا هم عاملون في المنجم ينقبون عن الذهب بدون آلات، ورجح أن يكون سبب الانهيار الأرضي هو الهطول القوي للأمطار.

يذكر أن الدولة الواقعة وسط أفريقيا غنية بثرواتها المعدنية، مثل النحاس والكوبالت، وتتكرر مثل هذه الحوادث المميتة في مناجم الكونغو.