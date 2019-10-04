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رقم الخبر: 265227 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:35 الاقسام: دوليات  
مقتل 14 شخصا جراء انهيار منجم بالكونغو

مقتل 14 شخصا جراء انهيار منجم بالكونغو

وأعلن ستيف ميبيكاي، وزير الشؤون الإنسانية في الكونغو، أن الحادث أسفر أيضا عن فقد 20 شخصا.

من جانبه، قال ستيفان كاموندالا، مدير إحدى منظمات المجتمع المدني إن الضحايا هم عاملون في المنجم ينقبون عن الذهب بدون آلات، ورجح أن يكون سبب الانهيار الأرضي هو الهطول القوي للأمطار.

يذكر أن الدولة الواقعة وسط أفريقيا غنية بثرواتها المعدنية، مثل النحاس والكوبالت، وتتكرر مثل هذه الحوادث المميتة في مناجم الكونغو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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