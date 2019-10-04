التقى سفير إيران في العراق بممثلوا الشركات الإيرانية المشاركة في معرض أربيل الدولي.

ان سفير إيران في العراق "ايرج مسجدي" بالإضافة إلى قنصل الجمهورية الإسلامية في أربيل، زارا معرض أربيل الدولي والتقيا بالشركات الإيرانية المتواجدة في المعرض.

حيث أنهم حضروا في الدورة الثالثة عشر للمعرض وطرحوا افكاراً حول تطوير الفعاليات في مجال المواصلات والجمرك والتجارة وغيرها بين البلدين.