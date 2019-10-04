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رقم الخبر: 265225 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:31 الاقسام: سياسة  
سفير إيران في العراق يزور معرض أربيل الدولي

سفير إيران في العراق يزور معرض أربيل الدولي

التقى سفير إيران في العراق بممثلوا الشركات الإيرانية المشاركة في معرض أربيل الدولي.

ان سفير إيران في العراق "ايرج مسجدي" بالإضافة إلى قنصل الجمهورية الإسلامية في أربيل، زارا معرض أربيل الدولي والتقيا بالشركات الإيرانية المتواجدة في المعرض.

حيث أنهم حضروا في الدورة الثالثة عشر للمعرض وطرحوا افكاراً حول تطوير الفعاليات في مجال المواصلات والجمرك والتجارة وغيرها بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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