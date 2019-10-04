ويقع العملاق الغازي على بعد 1060 سنة ضوئية ويُدعى NGTS-10b،وغالبًا ما تقوم الكواكب الخارجية التي تبعد أكثر من 1000 سنة ضوئية وتقع في نظام شمسي آخر، بالدوران حول نجمها المضيف بشكل قريب للغاية بحيث تخاطر بتدميرها بسبب تأثير الجاذبية.

وينتمي كوكب NGTS-10b إلى ما يسمى بـ"كواكب مشتري ساخنة"، وهي عمالقة غازية تملك كتلًا قريبة من كتلة المشتري أو تزيد عليها وتدور بشكل قريب للغاية من سطح النجم المستضيف الحارق.

ويستكمل الكوكب دورته حول نجمه المضيف في غضون 18.4 ساعة فقط، أي في فترة زمنية تقلّ عن يوم أرضي واحد، ويعتقد فريق علماء الكواكب بقيادة "جيمس ماكورماك" من جامعة وارويك أن العملاق الغازي الذي يقترب ببطء من نجمه سيقطع مداره في 7 ثوانٍ فقط خلال العشر سنوات القادمة.

ويكتنف الكثير من الغموض تكوين "كوكب المشتري الساخن"، ووفقًا لمعظم نظريات تكوين الكواكب، فإنه ينبغي ألا يكون موجودًا بالأساس حيث أنه من الناحية النظرية، يجب أن تتمزق سحب الغبار والغاز التي تتجمع مع بعضها وكرة الثلج (الكوكب الغازي) لتشكل كواكب جديدة بمفعول الجاذبية والإشعاع إذا كانت قريبة من النجم المضيف.

ولكن العلماء اكتشفوا 337 كوكبًا ساخنًا حتى الآن، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنها تتشكل بعيدًا عن النجم المضيف قبل أن تحوم حوله في دوامة.

ومع ذلك، فإن الكواكب الخارجية القوية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إلى الأبد بسبب قوة المدّ والجزر.

ويتوقع العلماء أن يصل كوكب NGTS-10bفي غضون 38 مليون عام إلى "حد روش"، وهو المسافة التي يقترب فيها الكوكب من نجمه ويتحلل تحت ضغط قوى المد والجزر الناشئة عن اقتراب جرم سماوي آخر لا يستطيع مقاومتها.

وهذا يعني أن سنوات الكوكب الخارجي NGTS-10b حامل الرقم القياسي العالمي لأقصر مدار، أصبحت معدودة بالفعل.