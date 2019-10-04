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رقم الخبر: 265222 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:17 الاقسام: دوليات  
سقوط 5 قتلى في هجوم على مقر شرطة في العاصمة باريس

سقوط 5 قتلى في هجوم على مقر شرطة في العاصمة باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل 4 شرطيين فضلا عن المهاجم ذاته.

وتفيد الانباء بإن الهجوم، وقع في مديرية شرطة باريس، المقر الأمني الرئيسي بالمدينة.

وكشف مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، أنه "من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس".

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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