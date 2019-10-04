هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل 4 شرطيين فضلا عن المهاجم ذاته.

وتفيد الانباء بإن الهجوم، وقع في مديرية شرطة باريس، المقر الأمني الرئيسي بالمدينة.

وكشف مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، أنه "من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس".

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.