  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265221 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:14 الاقسام: سياسة  
العراق حكومة وشعبا لن يسمح باستمرار التحركات المضرة
الخارجية الايرانية:

العراق حكومة وشعبا لن يسمح باستمرار التحركات المضرة

اصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا، اعربت فيه عن اسفها للاضطرابات الراهنة في عدد من المدن العراقية؛ مؤكدة : نحن على يقين بان العراق حكومة وشعبا سيعمل على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، ولن يسمح باستمرار بعض التحركات التي تؤدي الى استغلالها من قبل الاجانب.

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم الخميس، فقد اضاف هذا البيان : نحن على ثقة بان الحكومة والشعب العراقيين، وجميع التيارات والاحزاب والشخصيات، لاسيما مراجع التقليد الاجلاء وغيرهم من الزعامات الدينية والسياسية سيعملون جميعا على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، دون ان يسمحوا باستمرار بعض التحركات التي تضر بالشعب العراقي وتؤدي الى استغلالها من قبل الاجانب.

واذ نوهّت الخارجية الايرانية بأهمية مسيرة اربعين ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)، وضرورة اقامة هذا التجمع العظيم، دعت جميع الرعايا الايرانيين المؤمنين والمحبين لاهل البيت (عليهم السلام) الى تأجيل زياراتهم للعراق الى حين تهدئة الاوضاع في هذا البلد، والانتباه الى تحذيرات المسؤولين السياسيين والامنيين لمراسم الاربعين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0413 sec