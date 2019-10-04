اكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، في كلمته بافتتاح اجتماع مجمع الدول المصدرة للغاز بموسكو، اكد ضرورة التعاون بين هذه البلدان، لمواجهة التحديات الراهنة.

واشار زنكنة الى اطلاق مبادرة انشاء منظمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي مماثلة لمنظمة اوبك، لاول مرة في عام 2001 بطهران.

واضاف، لقد شهدت هذه المنظمة تقدما كبيرا منذ انطلاقها قبل 18 عاما لغاية اليوم.

وشدد الوزير الايراني على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء بهدف مواجهة التحديات التي تهدد صناعة الغاز في العالم.

هذا، وبدأت اليوم الخميس في موسكو اعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع "مجمع الدول المصدرة للغاز" (GECF)، بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة.

وكان اول اجتماع اوبك للغاز عقد في ايران وبمبادرة الجمهورية الاسلامية؛ ونظرا لزيادة الدول الاعضاء الملحوظ خلال الدورة الحالية لهذا المؤتمر، فإن ذلك خير دليل على نجاح هذه المبادرة.

كما يرتقب عقد القمة الاولى للدول الاعضاء بمجمع الدول المصدرة للغاز في دولة غينيا.