التقى وزير النفط الايراني بيجن زنكنة على هامش اجتماع مجمع الدول المصدرة للغاز الذي تستضيفه العاصمة الروسية في دورته الحادية والعشرين، اليوم الخميس، بكل من المبعوث الارميني والقطري الى هذا الاجتماع.

وخلال اللقاء مع وزير الادارة الاقلميية ولبنى التحتية في جمهورية ارمينيا "سورن بابيكيان"، اكد الاخير على مواصلة الجهود المشتركة لتنمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة؛ واصفا الافاق المستقبلية للعلاقات بين طهران ويريفان بانها ايجابية وذلك في ضوء التواصل المستدام بين قادة البلدين.

واستعرض الجانبان الايراني والارميني في هذا اللقاء احدث المشاريع المشتركة بين البلدين.

من جانب اخر، التقى وزير النفط الايراني اليوم ايضا بوزير خارجية قطر "سعد شريد الكعبي"؛ واستعرض الجانبان احدث المستجدات على صعيد الكاقة والنقل الامن وتصدير الغز وافاق الاسواق العالمية.

هذا، وبدأت اليوم الخميس في موسكو اعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع "مجمع الدول المصدرة للغاز" (GECF)، بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة.

وكان اول اجتماع اوبك للغاز عقد في ايران وبمبادرة الجمهورية الاسلامية؛ وفي ضوء زيادة الدول الاعضاء الملحوظ خلال الدورة الحادية والعشرين لهذا المؤتمر، فإن ذلك خير دليل على نجاح هذه المبادرة.

كما يرتقب عقد القمة الاولى للدول الاعضاء بمجمع الدول المصدرة للغاز في دولة غينيا.