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رقم الخبر: 265216 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 19:00 الاقسام: سياسة  
مسؤول: اغلاق معبر خسروي الحدودي بناء على طلب السلطات العراقية

مسؤول: اغلاق معبر خسروي الحدودي بناء على طلب السلطات العراقية

اعلن رئيس مقر الاربعين الخاص في معبر خسروي الحدودي الرسمي (بمحافظة كرمانشاه – غرب)، عن اغلاق هذا المعبر الى اشعار اخر وذلك بناء على طلب الجانب العراقي وفي ضوء المشاكل داخل بغداد.

وقال جعفر همتي في تصريح لمراسل "ارنا"، ان اغعلاق منفذ خسروي جاء بطلب الجانب العراقي وذلك حفاظا على سلامة وامن الزوار والمشاكل في بغداد.


واضاف، ان المباحثات جارية، منذ امس، مع السلطات العرقية ليتم اعادة فتح هذا المعبر قرييبا.

 


 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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