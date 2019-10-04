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رقم الخبر: 265215 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
اجتماع اوبك للغاز يبدأ اعماله في موسکو بمشاركة ايران

اجتماع اوبك للغاز يبدأ اعماله في موسکو بمشاركة ايران

بدأت اليوم الخميس في موسكو اعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع "مجمع الدول المصدرة للغاز" (GECF)، بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة.

وتسيطر الدول الاعضاء في مجمع الدول المصدرة للغاز  على 42 بالمئة من اجمالي انتاج الغاز عالميا، كما تمتلك 70 بالمئة من موارد الغاز في العالم، وتتحكم بـ 38 بالمئة من عمليات نقل الغاز عبر الانبايب و85 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال (ال، ان، جي).

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان اول اجتماع اوبك للغاز عقد في ايران وبمبادرة الجمهورية الاسلامية؛ وفي ضوء زيادة الدول الاعضاء الملحوظ خلال الدورة الحادية والعشرين لهذا المؤتمر، فإن ذلك خير دليل على نجاح هذه المبادرة.

يضاف الى ذلك، ان القمة الاولى للدول الاعضاء في مجمع الدول المصدرة للغاز سيعقد في دولة غينيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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