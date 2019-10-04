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رقم الخبر: 265212 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 13:06 الاقسام: عربيات  
السلطات العراقية تستنفر للتعامل مع مطالب المتظاهرين

السلطات العراقية تستنفر للتعامل مع مطالب المتظاهرين

أعلنت رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان في العراق تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين وإطلاق حوار وطني شامل.
وأكدت الرئاسات العراقية في بيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات والشروع الفوري في إقرار قانون مجلس الإعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
وركزت الرئاسات الثلاث أيضاً على ضرورة التعاون البناء والمنتج ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لاتخاذ إجراءات مباشرة في قضايا وملفات الفساد والقضاء على البطالة.
كما حذر البيان ممن سماهم المتربصين والمندسين لتحويل مسار الحراك إلى استهداف الأمن الوطني والمصالح العليا.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجوال في العاصمة ابتداء من اليوم الخميس. يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة العراقية بغداد تظاهرات واسعة مع مدن عراقية أخرى للمطالبة بمحاربة الفساد.
وأفاد مراسل الميادين بوقوع مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية. وأشار إلى أن القوى الأمنية تحاول منع المتظاهرين من الوصول إلى جسر الجمهورية في بغداد.
كذلك شهدت التظاهرات في النجف إحراق مقريْ تيار الحكمة وحزب الدعوة.
وأفادتْ مصادر طبية بمقتل 9 أشخاص في بغداد وذي قار خلال يومين من التظاهرات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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