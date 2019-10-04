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رقم الخبر: 265211 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 13:02 الاقسام: محليات  
ايران تعلن افشال مخطط اقليمي لاغتيال اللواء سليماني

ايران تعلن افشال مخطط اقليمي لاغتيال اللواء سليماني

أعلن حجة الاسلام حسين طائب رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية ، عن احباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة اللواء قاسم سليماني.
وكشف طائب في المؤتمر الـ 23 لقادة الحرس الثوري اليوم الخميس، أن اغتيال اللواء سليماني بجانب اثارة حروب طائفية في ايام الفاطمية ومحرم مخطط عبري - عربي أعد له لسنوات ، حيث تم احباطه واعتقال كافة اعضاء فريق الاغتيال.
ولفت الى أن اعداء الثورة الاسلامية وبعد فشلهم في استهداف مقرات الحرس الثوري، نفذوا مخططا، تم الاعداد له على مدى سنوات لاغتيال اللواء سليماني في داخل ايران وتحديدا في محافظة كرمان (جنوب شرق).
وبيّن رئيس استخبارات الحرس الثوري، حول مخطط لاجهزة الاستخبارات العربية والعبرية لتنفيذ عملية الاغتيال، بأن فريق اغتيال مرتبط ومأجور دخل الى ايران في ايام ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق باعداد نحو 500 كغم من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر ايجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد سليماني الذي دأب الحضور سنويا لحسينية والده في ايام تاسوعاء وعاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع).
واعتبر حجة الاسلام طائب أن المخطط الخبيث استهدف اثارة حرب طائفية للايحاء بأنها تصفية حسابات داخلية، غير أن وبفضل الله تم احباط المؤامرة المعدّة لسنوات، بيقظة ابناء الشعب الايراني، إذ أبطلت استخبارات الحرس الثوري المخطط قبل تنفيذه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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