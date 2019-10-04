وقال العميد اشتري في تصريح للصحفيين ادلى به خلال زيارته التفقدية الاربعاء لمحطة جذابة الحدودية مع العراق، انه لا توجد اي مشكلة امنية في حدود خوزستان (جنوب غرب ايران)، حين عبور زوار الاربعين وهنالك تنسيق جيد لارساء الامن والنظام من قبل قوى الامن الداخلي واعضاء مقر "الاربعين".

واضاف قائد الامن الداخلي الايراني، ان الاجراءات اللازمة لتسهيل عبور زوار الاربعين الحسيني قد اتخذت ونشهد اليوم انسيابية في العبور.

واوضح بانه تم زيادة عدد بوابات الخروج والدخول هذا العام في محطة جذابة الحدودية وبالامكان زيادة عددها اكثر من ذلك لتسهيل عبور الزوار.

وصرح بان من القضايا التي تم اتخاذها بنظر الاعتبار خلال العام الجاري هو عبور الزوار بسياراتهم الخصوصية ان رغبوا في ذلك بعد التنسيق مع ادارة جمارك خوزستان.