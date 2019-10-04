  • الجمعة ٤ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265210 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 12:56 الاقسام: محليات  
قائد الأمن الداخلي: الأمن مستتب في حدود خوزستان لعبور زوار الاربعين

قائد الأمن الداخلي: الأمن مستتب في حدود خوزستان لعبور زوار الاربعين

اعلن قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بان الامن مستتب في حدود محافظة خوزستان لعبور زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال العميد اشتري في تصريح للصحفيين ادلى به خلال زيارته التفقدية الاربعاء لمحطة جذابة الحدودية مع العراق، انه لا توجد اي مشكلة امنية في حدود خوزستان (جنوب غرب ايران)، حين عبور زوار الاربعين وهنالك تنسيق جيد لارساء الامن والنظام من قبل قوى الامن الداخلي واعضاء مقر "الاربعين".
واضاف قائد الامن الداخلي الايراني، ان الاجراءات اللازمة لتسهيل عبور زوار الاربعين الحسيني قد اتخذت ونشهد اليوم انسيابية في العبور.
واوضح بانه تم زيادة عدد بوابات الخروج والدخول هذا العام في محطة جذابة الحدودية وبالامكان زيادة عددها اكثر من ذلك لتسهيل عبور الزوار.
وصرح بان من القضايا التي تم اتخاذها بنظر الاعتبار خلال العام الجاري هو عبور الزوار بسياراتهم الخصوصية ان  رغبوا في ذلك بعد التنسيق مع ادارة جمارك خوزستان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/2643 sec