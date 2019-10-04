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رقم الخبر: 265209 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 12:52 الاقسام: محليات  
موسوي: السبيل الوحيد لخفض التوتر بالمنطقة هو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني اللاانسانية
رداً على بيان مسؤول الماني في دعم الكيان الصهيوني..

موسوي: السبيل الوحيد لخفض التوتر بالمنطقة هو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني اللاانسانية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو التصدي الجاد من قبل جميع الاطراف لممارسات الكيان الصهيوني الهدامة والتدخلية واللاانسانية.

وفي الرد على بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، قال موسوي في تصريحه مساء الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان السبيل الوحيد لخفض التوتر بالمنطقة هو تصدي جميع الاطراف بجدية لاجراءات الكيان الصهيوني الهدامة والتدخلية واللاإنسانية.
ودعا موسوي ألمانيا لان تولي مزيدا من الاهتمام بالتوقعات بشأن أداء دور مؤثر وبناء للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، اخذا بنظر الاعتبار حقائق المنطقة وكذلك قطع دعمها لجرائم الكيان الصهيوني المدمرة، ومنها في فلسطين ولبنان وسوريا.
واعتبر دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعوب المظلومة في المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني، نابعا من التزاماتها ومسؤولياتها الانسانية والاسلامية، مؤكدا على مواصلة هذا الامر.

 
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