وفي الرد على بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، قال موسوي في تصريحه مساء الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان السبيل الوحيد لخفض التوتر بالمنطقة هو تصدي جميع الاطراف بجدية لاجراءات الكيان الصهيوني الهدامة والتدخلية واللاإنسانية.

ودعا موسوي ألمانيا لان تولي مزيدا من الاهتمام بالتوقعات بشأن أداء دور مؤثر وبناء للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، اخذا بنظر الاعتبار حقائق المنطقة وكذلك قطع دعمها لجرائم الكيان الصهيوني المدمرة، ومنها في فلسطين ولبنان وسوريا.

واعتبر دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعوب المظلومة في المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني، نابعا من التزاماتها ومسؤولياتها الانسانية والاسلامية، مؤكدا على مواصلة هذا الامر.