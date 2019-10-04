وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ما يثير الاستغراب حقا ان مجموعة تدعي المناداة بالتغيير وفي ذات مراسم الافتتاح وللحصول على سمعة مزيفة قد اعلنت كذبا بان مكان انعقاد الاجتماع هو جامعة "امبيريال كوليدج لندن".

واضاف، هذا في الوقت الذي اعلن بعض الاعضاء المشاركين في الاجتماع بان الصالة كانت فندقا اختصاصيا.

ووفقا لبيان ورد في الاجواء الافتراضية نظمت مجموعة مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية الاسبوع الماضي اجتماعا في لندن.

ووفقا للبيان فقد جؤى الاعلان بان مكان انعقاد الاجتماع هو جامعة "امبيريال كوليدج لندن".