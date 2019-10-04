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رقم الخبر: 265208 تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019 الوقت: 12:46 الاقسام: محليات  
جامعة "امبيريال كوليدج لندن" تنفي استضافتها لاجتماع مناهض لايران

جامعة "امبيريال كوليدج لندن" تنفي استضافتها لاجتماع مناهض لايران

اعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان جامعة "امبيريال كوليدج لندن" قد نفت في اتصال مع السفارة وضعها صالة تحت تصرف مجموعة من مناهضي الجمهورية الاسلامية الايرانية لاقامة ملتقى فيه.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ما يثير الاستغراب حقا ان مجموعة تدعي المناداة بالتغيير وفي ذات مراسم الافتتاح وللحصول على سمعة مزيفة قد اعلنت كذبا بان مكان انعقاد الاجتماع هو جامعة "امبيريال كوليدج لندن".
واضاف، هذا في الوقت الذي اعلن بعض الاعضاء المشاركين في الاجتماع بان الصالة كانت فندقا اختصاصيا.
ووفقا لبيان ورد في الاجواء الافتراضية نظمت مجموعة مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية الاسبوع الماضي اجتماعا في لندن.
ووفقا للبيان فقد جؤى الاعلان بان مكان انعقاد الاجتماع هو جامعة "امبيريال كوليدج لندن".

 
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