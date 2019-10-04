وأصدرت المنظمة بيانا الاربعاء، أكدت فيه أنه في ضوء الاهتمام الخاص بالمواقف الحازمة لقائد الثورة الاسلامية في مجال النشاطات النووية السلمية للبلاد، فضلا عن خفض الالتزامات النووية في الاتفاق، ستتواصل النشاطات العلمية والاستراتيجية وحيازة قدرات جديدة في مختلف المجالات التقنية والبرمجية في اطر القوانين الوطنية وتعهدات الامان والسلامة حتى نيل النتائج المتوخاة بكامل الطاقات التخصصية والامكانيات والمعدات المتاحة في ظل التنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للامن القومي.

واكدت المنظمة بأن خفض الالتزامات النووية للبلاد تم وفق البنود الواردة في الاتفاق النووي الهادفة الى تحقيق التوازن بين الالتزامات والاستفادة من مزاياه وهو أمر قانوني وحقوقي ولا يتضمن أي انتهاك للاتفاق واضافت، أنه مثلما أعلن المسؤولون في البلاد في العديد من المرات فأنه في حال عودة الاطراف الموقعة على الاتفاق النووي الى احترام التزاماتها ووضعها حيز التنفيذ فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعود ايضا الى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الايرانية: اننا على ثقة بانه مثلما اصبح المسؤولون والخبراء الدوليون من قبل في ذهول من انجازات الخبراء الايرانيين في مجال التقنية النووية السلمية مثل انتاج الوقود النووي بنسبة 20 بالمائة فاننا على ثقة بانهم سيذهلون ايضا في القريب العاجل من المنجزات الجديدة للخبراء الايرانيين في هذا المجال.