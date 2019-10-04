|رقم الخبر: 265206
|تاريخ النشر: تشرين الأول 03, 2019
|الوقت: 12:33
|الاقسام: محليات
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وزير الثقافة: مشاركة ملايين الايرانيين والعراقيين في مراسم الاربعين شوكة في عيون داعش وأعداء الشعبين
اعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي، مشاركة ملايين الايرانيين والعراقيين في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) شوكة في عيون داعش واعداء الشعبين.
وكتب صالحي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان مشاركة ملايين الايرانيين والعراقيين في مراسم الاربعين شوكة في عيون داعش واعداء الشعبين.
واكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني في تغريدته بانه علينا الا ننسى حقد وغضب الاعداء للمساس بالاواصر بين الشعبين.
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|وزير الثقافة: مشاركة ملايين الايرانيين والعراقيين في مراسم الاربعين شوكة في عيون داعش وأعداء الشعبين