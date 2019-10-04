ایران

📌قائد الثورة: سنواصل خفض التزاماتنا النوویة بجدیة

📌الرئیس روحاني: مستعد لتقدیم أي تضحیة من أجل ضمان حقوق المواطنین ورفاههم

📌بوتین: لا دلیل علی ضلوع ایران في الهجوم علی "آرامکو"

جمهوري اسلامي

📌رئیس الجمهوریة: لابد أن یرتفع صوت الاتحاد من ایران اذا کنا ننشد الانتصار سریعاً

📌ظریف: اذا عادت السعودیة الی المنطقة، فستواجه ایران وقد فتحت لها احضانها

📌عراقجي: لابد من المحافظة علی الاتفاق النووي في مواجهة احادیة امریکا

📌منظمة الامم المتحدة وقادة العراق یعربون عن قلقهم من تبعات الاحتجاجات العنیفة في بغداد

📌لوفيغارو: "محمد بن سلمان" بصدد عزل والده المریض

کیهان

📌قائد الثورة: أنا راض عن الحرس الثوري بالکل؛ لکنني غیر مقتنع بهذا القدر من التقدم

📌کوریا الشمالیة تطلق صاروخاً تجاه بحر الیابان

📌تدهور العلاقات بین الامارات والمغرب؛ واخلاء سفارة أبوظبی في الرباط

📌نجل سید حسن نصرالله: حزب الله لن یتوانی عن دعم ایران في مواجهة امریکا

📌انصارالله: لینتظر آل سعود عملیة مماثلة لعملیة "آرامکو"

آرمان ملي

📌مساعی الرئیس الفرنسي لإقرار هدنة اقتصادیة بین ایران وامریکا

📌اسرة السید حسن نصرالله تلتقی بالمرجعیات في مدینة "قم"

آفتاب یزد

📌روسیا تختبر منظومة (اس 500) الصاروخیة في سوریا

📌العراقیون الموالون لامریکا وراء المظاهرات الاخیرة

دنیاي اقتصاد

📌تکذیب اغلاق القنصلیة العراقیة في مدینة مشهد المقدسة

وفيما يلي أهم مقالات الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس:

ایران

اهتمت صحیفة ایران بالاجواء التي ترتبط بالعلاقات الامریکیة الکوریة الشمالیة و جاء في مقال للصحیفة بعنوان،بیونغ یانغ تستقبل الجولة الجدیدة من المفاوضات مع امریکا بتجربة صاروخیة،"بعد ساعات قلیلة من ابداء کوریا الشمالیة موافقتها علی استئناف المباحثات النووية مع امریکا فاجات العالم باجراء تجربة صاروخیة جدیدة".وذلك في تطور یعکس رغبة بیونغ یانغ في تعزیز موقفها التفاوضي قبل الجولة الجدیدة المقررة الاسبوع المقبلوالجدید في هذا التطور والذي اثار مخاوف جدیة في کوریا الجنوبیة والیابان هو ان الصاروخ الکوري الشمالي اطلق من غواصة في عرض البحر لاول مرة. و جاء رد الفعل الامریکي متحفظ تماما.

جوان

في مقالها،افول ترامب المبکر،کتبت صحیفة جوان عن المازق الجدید الذي يتخبط الرئیس الامریکي فیه, اي مازق فضیحة "اوکرانیا غیت" الصحیفة سلطت الضوء علی تضییق مجلس النواب الامريكي الخناق علی ترامب وجاء في الصحیفة"ترامب وصف ما یحدث بانه انقلاب ضده و ضد الشعب الامریکي علی حد تعبیره, و هذا الوضع یعکس مدى جدیة و عزم الدیمقراطیین علی عزل الرئیس الامریکي".

والواقع هو ان ردود فعل ترامب تجسد مدی شعوره بالخطر و احتمال اقالته من منصبه قبل اکمال دورته الرئاسیة الاولی وبالطبع لن یردد ترامب في استخدام کل الاسالیب و الوسائل لتفادي سقوطه و افول نجمه المبکر ..

آفتاب یزد

في مقالها،مناهضو امن العراق،کتبت صحیفة آفتاب یزد عن التظاهرات الاخیرة في العاصمة العراقیة خلف يافطة التنديد بالفساد ..

وجاء في الصحیفة "توقیت هذه التظاهرات یدعم الرؤية القائلة ان هناك جهات لاترغب في استتباب الامن و الاستقرار في ربوع هذا البلد و لاترغب بقیام دور ایجابي نشیط في المنطقة".

وبعبارة اخری تقف جهات وراء هذه التظاهرات تری ان مصالحها مهددة باحلال واستباب الامن و الاستقرار في العراق و من هنا تحاول و عبر تنظیم مثل هذه التظاهرات تصعید الضغوط علی الحکومة العراقیة و تفجیرالاوضاع الداخلیة و کل ذلك خلف طرح رات براقة لاخفاء اهدافها.

جمهوري اسلامي

نشرت صحیفة جمهوري اسلامي تقریرا یتحدث عن، فشل المشاورات الخاصة بتشکیل حکومة جدیدة في "اسرائیل"، جاء فیه" فشل رئیس الوزراء الصهیوني بنیامین نتنیاهو المنتهية ولايته في محاولاته الاخیرة لتشکیل حکومة ائتلافیة بعد ان الغى منافسه الرئیسي في الانتخابات اجتماعا مقررا معه".

وکان رئیس حزب ازرق ابیض" بینس غانتس " قد قرر في اللحظات الاخیرة الغاء هذا الاجتماع الامر الذي وضع نتنیاهو في مازق حقيقي خاصة مع تزامن هذا الفشل مع بدء محاکمته علی خلفیة ملفات اتهامات فساد مالي هو و اسرته.

قدس

صحیفة قدس سلطت الضوء علی احداث الساحة العراقیة في مقالها الذي یحمل تساؤل یقول (ماذا وراء الاضطرابات الاخیرة في العراق؟)

وجاء في الصحیفة "قد تعکس التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقیة فجاة و خلف يافطة التنديد بالفساد والبطالة, رغبة جهات اثارت زیارة رئیس الوزراء العراقي للصین و کذلك تاکیده وقوف تل ابیب وراء الهجمات علی الحشد استیاءها العميق".

واضافت الصحیفة"في الواقع هناك احتمال کبیر في ان تکون امریکا وراء هذه التظاهرات لتحذیر بغداد من مغبة وتبعات انتهاج سیاسة مستقلة بعیدة عن النفوذ الامریکي الغربي".

وسیناریو مدروس لتهديد حکومة عادل عبدالمهدي من ان امن و استقرار العراق سیکون في خطر في مثل هذه الحالة.

ابرار

نشرت صحیفة ابرار تقریرا بعنوان، ردود فعل ایجابیة من قطر علی مبادرة هرمز للسلام، وجاء في الصحیفة"اعتبرت الخارجیة القطریة و ضمن ترحیبها بمبادرة الرئیس روحاني المعروفة باسم "هرمز للسلام", المبادرة بكونها مؤشر علی عزم ایران علی توطید التعاون الاقلیمي".

وقال المتحدث باسم الخارجیة القطریة ان بلاده و جمیع بلدان المنطقة لاترغب في ان تؤدي الاجواء لاشتعال نیران حرب ابدا.

وفي تطور اخراکد وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف ضرورة الاهتمام بالمبادرة الایرانیة في الخلیج الفارسي وانتقد هذا المسؤول الروسي سیاسة واشنطن بتصعید الاجواء في المنطقة.

آرمان ملي

تری صحیفة آرمان ملي ان ( مایریده ترامب هو الحصول على بترودولارات بلدان المنطقة) وجاء في مقال للصحیفة بهذا العنوان" ترامب شخصیة عنصریة و غیر عقلانیة , شخصية تضع هدف حمایة الکیان الصهیوني علی راس اولویاتها الی جانب نهب ثروات البلدان الغنية بالنفط في المنطقة".

والواقع هو ان ترامب یستخدم تکتیکات خاصة لتصعید الاجواء بین السعودیة وحلیفاتها و ایران لاستنزاف بلدان المنطقة بشتى الاسالیب و لدفع السعودیة و حلیفتها لشراء اسلحة بمئات المليارات من امريكا.

و تری آرمان ملي ان لغة العقل والمنطق تحتم علی جمیع بلدان المنطقة بدء حوار جدي لحل مشاکلها و لسحب البساط من تحت اقدام سیناریوهات ترامب الابتزازیة.