وقال اشتري، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء للصحفيين خلال تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي /جنوب غرب/، إن عدد الزائرين الذين اجتازوا المنافذ الحدودية باتجاه العتبات المقدسة في العراق يشير الى ارتفاع بمقدار اربعة اضعاف.

واضاف: إن تمهيدات على صعيدي قوات الشرطة والمرور قد اتخذت من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام.

وأكد جهوزية قوات الشرطة بشكل كامل لتقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام بأفضل صورة.

ولفت الى إن طلبات الحصول على جوازات السفر فاقت المليون و 100000 طلب منذ بداية شهر صفر الجاري وهو مايشير الى زيادة بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.