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رقم الخبر: 265203 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 20:10 الاقسام: محليات  
453 ألف زائر ايراني يجتازون المنافذ الحدودية للمشاركة في الزيارة الأربعينية

453 ألف زائر ايراني يجتازون المنافذ الحدودية للمشاركة في الزيارة الأربعينية

اجتاز أكثر من 453 الف زائر ايراني المنافذ الحدودية للبلاد لزيارة العتبات المقدسة في العراق والمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وفق ماأفاد قائد قوات الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري.

وقال اشتري، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء للصحفيين خلال تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي /جنوب غرب/، إن عدد الزائرين الذين اجتازوا المنافذ الحدودية باتجاه العتبات المقدسة في العراق يشير الى ارتفاع بمقدار اربعة اضعاف.
واضاف: إن تمهيدات على صعيدي قوات الشرطة والمرور قد اتخذت من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام.
وأكد جهوزية قوات الشرطة بشكل كامل لتقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام بأفضل صورة.
ولفت الى إن طلبات الحصول على جوازات السفر فاقت المليون و 100000 طلب منذ بداية شهر صفر الجاري وهو مايشير الى زيادة بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

 
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